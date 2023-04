The Marvels: il primo teaser trailer in italiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) È arrivato il primo teaser trailer di The Marvels, ulteriore capitolo della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, la cui uscita al cinema è prevista per novembre 2023, con Brie Larson, Samuel L. Jackson e Iman Vellani Secondo la tabella di marcia arriverà nei cinema italiani l’8 novembre 2023 il nuovo capitolo della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, cioè The Marvels di Nia DaCosta. Il film sarà un seguito dei precedenti Captain Marvel e della serie Ms. Marvel, nel quale si ritroveranno Brie Larson, Iman Vellani, Teyonah Parris e Samuel L. Jackson. I fan hanno mostrato curiosità per questa nuova squadra composta da Captain Marvel, Ms. Marvel e Monica Rambeau e, nell’attesa, è stato distribuito il primo teaser trailer in italiano ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 12 aprile 2023) È arrivato ildi The, ulteriore capitolo della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, la cui uscita al cinema è prevista per novembre 2023, con Brie Larson, Samuel L. Jackson e Iman Vellani Secondo la tabella di marcia arriverà nei cinema italiani l’8 novembre 2023 il nuovo capitolo della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, cioè Thedi Nia DaCosta. Il film sarà un seguito dei precedenti Captain Marvel e della serie Ms. Marvel, nel quale si ritroveranno Brie Larson, Iman Vellani, Teyonah Parris e Samuel L. Jackson. I fan hanno mostrato curiosità per questa nuova squadra composta da Captain Marvel, Ms. Marvel e Monica Rambeau e, nell’attesa, è stato distribuito ilin...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Screenweek : #TheMarvels il trailer spiegato a mia nonna: alieni di Calabria @docmanhattan4 - Screenweek : Come promesso dal criptico teaser, i Marvel Studios hanno svelato il primo trailer di #TheMarvels… - illubot3 : Chi è la cattiva di “The Marvels”: - docmanhattan4 : Eccolo: - docmanhattan4 : Poteva mai mancare il 'trailer spiegato a mia nonna' di The Marvels? Con quelle scene sul Tirreno calabrese? No, no… -