The Marvels: il nuovo trailer Marvel online spiegato scena per scena (Di mercoledì 12 aprile 2023) Captain Marvel, alias Carol Danvers (Brie Larson) è tornata sul grande schermo. La sua ultima apparizione cinematografica è stata nella scena dei titoli di coda di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli. Da allora, la storia di Captain Marvel si è ampliata al di fuori dei film principali, con WandaVision che mostra una Monica Rambeau adulta (Teyonah Parris) ottenere poteri propri. Abbiamo anche visto una super-fan di Captain Marvel, Kamala Khan (Iman Vellani), diventare lei stessa un’eroina in un’altra serie Disney+, Ms. Marvel. Ma adesso è ora di vedere un film con un trio veramente spaziale! E ieri è stato pubblicato il primo trailer di The Marvels The Marvels: il nuovo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 12 aprile 2023) Captain, alias Carol Danvers (Brie Larson) è tornata sul grande schermo. La sua ultima apparizione cinematografica è stata nelladei titoli di coda di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli. Da allora, la storia di Captainsi è ampliata al di fuori dei film principali, con WandaVision che mostra una Monica Rambeau adulta (Teyonah Parris) ottenere poteri propri. Abbiamo anche visto una super-fan di Captain, Kamala Khan (Iman Vellani), diventare lei stessa un’eroina in un’altra serie Disney+, Ms.. Ma adesso è ora di vedere un film con un trio veramente spaziale! E ieri è stato pubblicato il primodi TheThe: il...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... kvagape : HO VISTO IL TRAILER DI THE MARVELS MI TREMA IL CULOOO - nerditudine : RT @docmanhattan4: Poteva mai mancare il 'trailer spiegato a mia nonna' di The Marvels? Con quelle scene sul Tirreno calabrese? No, no. Lin… - tuttoteKit : The Marvels: il primo teaser trailer in italiano #BrieLarson #Disney #ImanVellani #MCU #MsMarvel #SamuelLJackson… - au_spillingtea : RT @BellaSnow30: Finalmente oggi esce il primo trailer per The marvels RISE BISEXUAL WARRIOR #SaveWarriorNun #WarriorNun - Screenweek : #TheMarvels il trailer spiegato a mia nonna: alieni di Calabria @docmanhattan4 -