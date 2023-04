The Marvels, diffuso il primo trailer del nuovo film Marvel Studios con Brie Larson (Di mercoledì 12 aprile 2023) The Marvels, diffuso il primo trailer e il poster del nuovo film Marvel Studios, dall’8 novembre nelle sale italiane: Brie Larson torna nei panni di Captain Marvel È disponibile il primo trailer del film Marvel Studios The Marvels che arriverà l’8 novembre nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia. Nel film Marvel Studios The Marvels, Carol Danvers alias Captain Marvel ha recuperato la propria identità dai tirannici Kree e si è vendicata della ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 12 aprile 2023) Theile il poster del, dall’8 novembre nelle sale italiane:torna nei panni di CaptainÈ disponibile ildelTheche arriverà l’8 novembre nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia. NelThe, Carol Danvers alias Captainha recuperato la propria identità dai tirannici Kree e si è vendicata della ...

The Marvels, finalmente abbiamo il primo trailer con Brie Larson alla guida di un trio di supereroine Cinema The Marvels, finalmente abbiamo il primo trailer con Brie Larson alla guida di un trio di supereroine Di Elisa Sirtori - 12 Aprile 2023 10 Nel Marvel Cinematic Universe torna Brie Larson in 'The Marvels'. È arrivato il trailer del film Marvel girato a Tropea Guarda il primo trailer del film Marvel Studios The Marvels girato anche in Italia e più precisamente a Tropea, in Calabria. Nel cast del film, diretto da Nia DaCosta, Brie Larson. Atteso nelle sale italiane dall'8 novembre 2023, The Marvels.