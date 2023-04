The Mandalorian: calo di ascolti della terza stagione rispetto alle precedenti (Di mercoledì 12 aprile 2023) La terza stagione della serie Star Wars ha fatto registrare un calo di ascolti rispetto alle precedenti. Secondo un nuovo resoconto sui dati d'ascolto, la stagione 3 di The Mandalorian ha fatto registrare un calo nella domanda degli abbonati rispetto alle precedenti due. Se la prima stagione della serie di Jon Favreau e Dave Filoni aveva raggiunto un punteggio medio di 99.2 (stiamo parlando di una media della richiesta del prodotto da parte degli abbonati), l'attuale stagione ha fatto registrare un punteggio di 68.8. Tuttavia, non si tratta di un dato negativo per la Disney. Fermo ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 12 aprile 2023) Laserie Star Wars ha fatto registrare undi. Secondo un nuovo resoconto sui dati d'ascolto, la3 di Theha fatto registrare unnella domanda degli abbonatidue. Se la primaserie di Jon Favreau e Dave Filoni aveva raggiunto un punteggio medio di 99.2 (stiamo parlando di una mediarichiesta del prodotto da parte degli abbonati), l'attualeha fatto registrare un punteggio di 68.8. Tuttavia, non si tratta di un dato negativo per la Disney. Fermo ...

