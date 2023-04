The Mandalorian 3×07, la recensione: L’Impero colpisce ancora? (Di mercoledì 12 aprile 2023) Sembriamo catapultati nel mondo di Blade Runner all’inizio dell’episodio che vi raccontiamo nella recensione di The Mandalorian 3×07, Le spie, il settimo episodio della terza stagione della serie, in streaming dal 12 aprile su Disney+. Vicoli stretti, nebbia, buio, accese luci al neon. Siamo ovviamente su Coruscant, e vediamo Elia Kane che, in gran segreto, sta parlando con l’ologramma di Moff Gideon. È l’inizio di un episodio intenso, carico di tensione, decisivo per il prosieguo della stagione, e delle prossime. È una storia che svela degli snodi importanti nel passato dei Mandaloriani, si proietta verso il futuro, che vede finalmente uscire allo scoperto il loro nemico. Epico, spettacolare, con il sapore dei film classici della saga, è forse l’episodio migliore della stagione e uno dei migliori della serie. The ... Leggi su screenworld (Di mercoledì 12 aprile 2023) Sembriamo catapultati nel mondo di Blade Runner all’inizio dell’episodio che vi raccontiamo nelladi The, Le spie, il settimo episodio della terza stagione della serie, in streaming dal 12 aprile su Disney+. Vicoli stretti, nebbia, buio, accese luci al neon. Siamo ovviamente su Coruscant, e vediamo Elia Kane che, in gran segreto, sta parlando con l’ologramma di Moff Gideon. È l’inizio di un episodio intenso, carico di tensione, decisivo per il prosieguo della stagione, e delle prossime. È una storia che svela degli snodi importanti nel passato deii, si proietta verso il futuro, che vede finalmente uscire allo scoperto il loro nemico. Epico, spettacolare, con il sapore dei film classici della saga, è forse l’episodio migliore della stagione e uno dei migliori della serie. The ...

