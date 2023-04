The Mandalorian 3 | episodio 7 | analisi | recensione e easter egg

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... badtasteit : #TheMandalorian3: svelato come Moff Gideon ottenne la Dark Saber - Eust0ma : mi sono quasi spoilerata il nuovo episodio di the mandalorian o almeno quanto basta per capire che succede qualcosa… - liv_starlight : ted lasso e the mandalorian nello stesso giorno un complotto ai miei danni vi dico un complotto - badtasteit : #TheMandalorian3: l'episodio 7 si collega a #StarWarsRebels - ladykenobi_ : Ok questa terza stagione è più 'complessa' ma la cosa che mi ha fatto innamorare di the Mandalorian era la sua semp… -

La terza stagione di, che tra l'altro si sta avviando verso la sua conclusione con l'ultimo degli otto episodi previsti che arriverà la prossima settimana, ha fatto registrare un calo negli ascolti in ...Voi ce l'avete un'amica leale e affettuosa come Sarah Paulson Prima di diventare l'"Internet Daddy" che ormai tutti amiamo soprattutto grazie aLast of Us , Pedro Pascal non se la passava molto bene e navigava in cattive acque dal punto di vista finanziario. Per fortuna ha potuto contare proprio sull'amica Sarah Paulson ...Ci stiamo avviando verso la conclusione di3 con il settimo episodio, di cui abbiamo già avuto un'anteprima durante la Star Wars Celebration, che segnerà il ritorno di un grande villain e che a quanto abbiamo avuto modo di ...

The Mandalorian, le critiche dei fan di Star Wars: "I cameo di Jack Black e Lizzo hanno rovinato tutto" Movieplayer

I dati di questa terza stagione hanno fatto registrare un brusco calo di spettatori rispetto alle passate stagioni.Oggi è un attore affermato e amatissimo dal pubblico, ma Pedro Pascal non se l'è passata sempre bene e, per tirare avanti, per fortuna ha potuto contare sull'amica Sarah Paulson.