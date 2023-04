The Conjuring | la saga horror diventa una serie tv

(Di mercoledì 12 aprile 2023) LaThe, dopo il successo ottenuto al cinema, diventerà unatelevisiva prodotta da Peter Safran. Ladi Theverrà adattata in unatv. Ad annunciarlo sono stati i responsabili di Warner Bros. Discovery durante la presentazione dei nuovi progetti in fase di sviluppo per la piattaforma di streaming Max. LaThedovrebbe continuare la storia iniziata nei film. Peter Safran è coinvolto come produttore esecutivo e James Wan, produttore e regista di vari film del franchise, potrebbe avere un ruolo da produttore esecutivo tramite la sua Atomic Monster, che sostiene economicamente la realizzazione del progetto collaborando con Warner Bros Television. Da The ...

La saga horror di The Conjuring diverrà adattata in una serie tv. Ad annunciarlo sono stati i responsabili di Warner Bros. Discovery durante la presentazione dei nuovi progetti in fase di sviluppo per la piattaforma di streaming Max.

Max is currently developing a drama series based on the films in New Line Cinema's "The Conjuring Universe," it was announced during Warner Bros. Discovery's unveiling of the Max streaming platform.