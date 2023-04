Test: Qual è la nail art giusta per te? (Di mercoledì 12 aprile 2023) Avere unghie belle, sane e forti è un must, perchè non solo sono indice di salute, ma arricchiscono di grazia e appeal il tuo aspetto. Per averle robuste e in ottimo stato, basta consumare regolarmente cibi ricchi di biotina, acidi grassi omega-3, proteine, vitamina B9 e zinco. È facile, perché ci sono tanti gustosi alimenti che ti regalano questi preziosi elementi: funghi, spinaci, cavolfiori, uova, fagioli, banane, carne e pesce se non sei vegetariana, legumi, cereali integrali, mandorle, noci. Assicurati di inserire questi elementi nella tua dieta: ti ringrazieranno non solo le unghie di mani (e piedi) ma anche i capelli, fatti entrambi di fibre di cheratina. Nella tua beauty routine giornaliera non deve mancare la crema per mani e unghie: è una coccola che si meritano. Applica anche un olio, come quello di rosa canina, sulle cuticole e le unghie stesse per proteggerle e nutrirle. E ... Leggi su dilei (Di mercoledì 12 aprile 2023) Avere unghie belle, sane e forti è un must, perchè non solo sono indice di salute, ma arricchiscono di grazia e appeal il tuo aspetto. Per averle robuste e in ottimo stato, basta consumare regolarmente cibi ricchi di biotina, acidi grassi omega-3, proteine, vitamina B9 e zinco. È facile, perché ci sono tanti gustosi alimenti che ti regalano questi preziosi elementi: funghi, spinaci, cavolfiori, uova, fagioli, banane, carne e pesce se non sei vegetariana, legumi, cereali integrali, mandorle, noci. Assicurati di inserire questi elementi nella tua dieta: ti ringrazieranno non solo le unghie di mani (e piedi) ma anche i capelli, fatti entrambi di fibre di cheratina. Nella tua beauty routine giornaliera non deve mancare la crema per mani e unghie: è una coccola che si meritano. Applica anche un olio, come quello di rosa canina, sulle cuticole e le unghie stesse per proteggerle e nutrirle. E ...

