Terzo Polo, tregua armata tra Renzi e Calenda: cosa prevede la road map per il partito unico (Di mercoledì 12 aprile 2023) L'impresa del Terzo Polo, però, sembra ripartire, seppur a fatica. Dopo ciò che lo stesso Renzi aveva definito uno 'stop and go disorientante', il leader di Italia Viva non mostra turbamenti: 'Sono in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 12 aprile 2023) L'impresa del, però, sembra ripartire, seppur a fatica. Dopo ciò che lo stessoaveva definito uno 'stop and go disorientante', il leader di Italia Viva non mostra turbamenti: 'Sono in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... claudiovelardi : Comunque ricordate che il Terzo Polo nasce per responsabilità del @pdnetwork, che nelle elezioni del 2022 vuole… - claudiovelardi : Nascondere la strutturale inconciliabilità tra @CarloCalenda e @matteorenzi dietro schermaglie tattiche e veline è… - FrancescoBonif1 : Leggo che il problema del Terzo Polo sarebbero i soldi. In sei mesi Italia Viva ha pagato spese per oltre 1 milione… - pinina3946 : RT @cugusi1952: Spero che lo abbiate capito tutti finalmente che il problema nel terzo polo è Carlo Calenda ,non Matteo Renzi. Buon… - bergadr : RT @AlRobecchi: Non è vero che il Terzo Polo è un pollaio con due galli. E' un pollaio con un serpente a sonagli e un pirla -