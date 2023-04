Terzo Polo | Richetti Azione | ' Renzi sciolga Italia Viva | basta con i giochetti'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... claudiovelardi : Nascondere la strutturale inconciliabilità tra @CarloCalenda e @matteorenzi dietro schermaglie tattiche e veline è… - FrancescoBonif1 : Leggo che il problema del Terzo Polo sarebbero i soldi. In sei mesi Italia Viva ha pagato spese per oltre 1 milione… - AndreaMarcucci : Se il Pd confermasse l’impostazione che dicevo, e mi pare lo faccia sempre di più giorno dopo giorno, un liberal de… - postgian : Bisogna dire che però il Terzo Polo si sta sfaldando con competenza. - AriannaDiaco : @vanabeau Partendo da “terzo polo” dove si sperava di arrivare? ?? -

... poi i continui viaggi come conferenziere in Paesi politically incorrect come l'Arabia saudita, poi l'imposizione di un fedelissimo come Ernesto Carbone come giudice del Csm in quota. E, ...Milano, 12 apr. Alle 18.30 di oggi e' convocato il Comitato Politico delper discussione e votazione della proposta di costituzione del partito unico. Altro tempo da perdere non ne abbiamo. Lo scrive su Twitter il leader delCarlo Calenda. Ho ...Lite: era già tutto previsto. I paesi spiati dall'America e Sapelli by capezzone. Sabato la germania chiude il suo Nuke e il bitocin vola, ma non si dice #rassegnastampa12aprile

Terzo polo, Calenda convoca comitato politico: oggi voto su partito unico la Repubblica

(Adnkronos) – “I Totti e Ilary della politica italiana”. Così Fiorello ha scherzato sul burrascoso rapporto all’interno del Terzo Polo tra Matteo Renzi e Carlo Calenda. Ripreso dopo la breve pausa pas ...ROMA (ITALPRESS) – “Sono 48 ore che vengo bersagliato da attacchi anche personali da parte di quasi tutti i dirigenti di Italia viva. Il punto per noi è politico: Renzi si rifiuta di prendere l’impegn ...