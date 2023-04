Terzo Polo, Renzi: Iv si scioglie quando si fa partito unico (Di mercoledì 12 aprile 2023) Italia Viva si scioglierà quando nascerà il nuovo partito unico con Azione. Lo ha affermato il senatore e leader di Italia Viva Matteo Renzi ai microfoni di Fanpage.it."Il progetto è vivissimo e lotta insieme a noi", ha assicurato Renzi. "Il progetto del Terzo Polo è talmente importante che non vale la pena di litigare. Almeno io spero che vada così", ha spiegato ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 aprile 2023) Italia Viva sirànascerà il nuovocon Azione. Lo ha affermato il senatore e leader di Italia Viva Matteoai microfoni di Fanpage.it."Il progetto è vivissimo e lotta insieme a noi", ha assicurato. "Il progetto delè talmente importante che non vale la pena di litigare. Almeno io spero che vada così", ha spiegato ...

