Terzo Polo, Renzi assicura: “Non c’è motivo per rompere il progetto politico” (Di mercoledì 12 aprile 2023) La strada verso la formazione definitiva del Terzo Polo sembra ormai tracciata e la linea sembra quella dello scioglimento dei partiti che lo formeranno, Italia Viva e Azione. Renzi non vuole sciogliere Italia Viva? Ed è proprio questo il nodo da sciogliere, perché Carlo Calenda continuerà a chiedere a Matteo Renzi di prendere la decisione L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 12 aprile 2023) La strada verso la formazione definitiva delsembra ormai tracciata e la linea sembra quella dello scioglimento dei partiti che lo formeranno, Italia Viva e Azione.non vuole sciogliere Italia Viva? Ed è proprio questo il nodo da sciogliere, perché Carlo Calenda continuerà a chiedere a Matteodi prendere la decisione L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... claudiovelardi : Nascondere la strutturale inconciliabilità tra @CarloCalenda e @matteorenzi dietro schermaglie tattiche e veline è… - FrancescoBonif1 : Leggo che il problema del Terzo Polo sarebbero i soldi. In sei mesi Italia Viva ha pagato spese per oltre 1 milione… - AndreaMarcucci : Se il Pd confermasse l’impostazione che dicevo, e mi pare lo faccia sempre di più giorno dopo giorno, un liberal de… - AntonioSbraga : @bravimabasta @LaStampa Ma chi l'ha detto che in terzo polo Che in terzo polo si viaggia male? Questa cuccetta semb… - OttoGerbotto : RT @Veltro1997: @ultimora_pol Giorni passati a sorbirci le ricostruzioni del terzo polo secondo i quali erano stati PD e 5S a votare La Rus… -