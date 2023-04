Terzo Polo: Prodi, 'non è possibile una sintesi di centro in questo momento' (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr. (Adnkronos) - I voti di Fi? "I voti sono talmente mobili che chiunque riesca a dare una sintesi credibile al Paese se li prenderà. Non è possibile una sintesi di centro in questo momento. Più che muoversi, vedo che Renzi e Calenda si agitano. questo scontro mi sembra proprio incomprensibile. Hanno firmato una divisione intellettuale, che poi sia una divisione anche di fatto non lo so ma le persone li percepiscono come divisi". Così Romano Prodi a Otto e mezzo su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr. (Adnkronos) - I voti di Fi? "I voti sono talmente mobili che chiunque riesca a dare unacredibile al Paese se li prenderà. Non èunadiin. Più che muoversi, vedo che Renzi e Calenda si agitano.scontro mi sembra proprio incomprensibile. Hanno firmato una divisione intellettuale, che poi sia una divisione anche di fatto non lo so ma le persone li percepiscono come divisi". Così Romanoa Otto e mezzo su La7.

