Terzo polo | Paita | ' Iv conferma sua volontà | serve polo riformista costruito dal basso'

Roma, 12 apr (Adnkronos) - "Voglio usare parole chiare: Italia Viva conferma la volontà di far nascere il Terzo polo, nella consapevolezza che nel Paese serve un polo riformista, che deve essere costruito dal basso, con un processo democratico, coinvolgendo territori e legittimando la leadership". Lo ha detto la presidente dei senatori di Iv-Azione Raffaella Paita a Tgcom24.

