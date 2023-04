Terzo Polo: Napoli, 'se falliamo bipolarismo sarà per sempre' (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr. (Adnkronos) - "Una cosa sanno gli elettori di Azione e di Italia Viva: se la nascita del Terzo Polo dovesse risolversi in un fallimento, il bipolarismo diventerà ineluttabile. Al punto che gli elettori attribuirebbero a noi Terzopolisti la responsabilità di avere per sempre chiuso la strada a un'alternativa liberal-democratica e riformista". Così Osvaldo Napoli di Azione. "Tutti ci rendiamo conto che nella stagione dei partiti costruiti attorno alla figura del leader presenta qualche complicazione in più il traguardo di costruire un partito unico di ispirazione liberale, popolare ed europeista. Non certo per colpa di Calenda o di Renzi. Ma delle condizioni politiche oggettive in cui siamo tutti costretti a operare. Far nascere un partito di tipo “novecentesco”, con le ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr. (Adnkronos) - "Una cosa sanno gli elettori di Azione e di Italia Viva: se la nascita deldovesse risolversi in un fallimento, ildiventerà ineluttabile. Al punto che gli elettori attribuirebbero a noipolisti la responsabilità di avere perchiuso la strada a un'alternativa liberal-democratica e riformista". Così Osvaldodi Azione. "Tutti ci rendiamo conto che nella stagione dei partiti costruiti attorno alla figura del leader presenta qualche complicazione in più il traguardo di costruire un partito unico di ispirazione liberale, popolare ed europeista. Non certo per colpa di Calenda o di Renzi. Ma delle condizioni politiche oggettive in cui siamo tutti costretti a operare. Far nascere un partito di tipo “novecentesco”, con le ...

