Terzo polo | Merlo Popolari | ' Centro indispensabile | serve identità non personalismi'

Roma, 12 apr (Adnkronos) - "I personalismi nella politica sono sempre esistiti ma non possono mai compromettere un progetto politico. E il progetto di avere, oggi, un Centro riformista e dinamico, soprattutto in un contesto politico ancora caratterizzato da un 'bipolarismo selvaggio', non solo è necessario ma è addirittura indispensabile". Lo dice Giorgio Merlo, dirigente nazionale dei Popolari. "Un Centro, com'è ormai evidente a tutti, che non può essere solo la grigia e blanda sommatoria di due partiti - Italia Viva e Azione - ma che deve essere il risultato di una larga convergenza politica di mondi vitali, soggetti politici e realtà culturali che vanno molto oltre il recinto elettorale dei due succitati partiti. Su questo versante, sarà decisivo - o meno - l'apporto della cultura e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... claudiovelardi : Nascondere la strutturale inconciliabilità tra @CarloCalenda e @matteorenzi dietro schermaglie tattiche e veline è… - claudiovelardi : Comunque ricordate che il Terzo Polo nasce per responsabilità del @pdnetwork, che nelle elezioni del 2022 vuole… - FrancescoBonif1 : Leggo che il problema del Terzo Polo sarebbero i soldi. In sei mesi Italia Viva ha pagato spese per oltre 1 milione… - La7tv : #tagada 'C'è volontà di superare Italia Viva, nodo sciolto stasera', così Raffaella Paita sulla crisi del Terzo Pol… - valerianom1948 : Quindi il TERZO POLO 'NON' NASCERA' MAI! -