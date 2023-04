Terzo Polo, la tregua armata già vacilla | Calenda: "Nulla di fatto, così il partito unico non nasce" | Italia viva: "Chiede distensione, ... (Di mercoledì 12 aprile 2023) La nota di Italia viva Quella che poteva apparire una ripartenza, pur a fatica, del Terzo Polo, ora sembra più lontana. 'La riunione - fa sapere l'ufficio stampa di Italia viva in una nota - si è ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 12 aprile 2023) La nota diQuella che poteva apparire una ripartenza, pur a fatica, del, ora sembra più lontana. 'La riunione - fa sapere l'ufficio stampa diin una nota - si è ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... claudiovelardi : Comunque ricordate che il Terzo Polo nasce per responsabilità del @pdnetwork, che nelle elezioni del 2022 vuole… - claudiovelardi : Nascondere la strutturale inconciliabilità tra @CarloCalenda e @matteorenzi dietro schermaglie tattiche e veline è… - FrancescoBonif1 : Leggo che il problema del Terzo Polo sarebbero i soldi. In sei mesi Italia Viva ha pagato spese per oltre 1 milione… - infoitinterno : Terzo Polo, Calenda: “Se nodi non si sciolgono partito unico non nasce” - Italia_Notizie : Terzo polo, accordo saltato (per ora). Calenda: «Così il partito unico non nasce». I renziani: «Ci ha detto basta Leopolda» -