Terzo Polo | Iv | Tanto rumore per nulla Ultimatum surreali Sì al partito unico | a giugno assemblea a Napoli

"Italia Viva conferma il proprio via libera al progetto partito unico democratico dal basso, senza bisogno di alcun Ultimatum, utili a livello mediatico ma totalmente surreali". È quanto si afferma in una nota dell'ufficio stampa di Italia Viva, in cui si definisce "incomprensibile la discussione innescata ieri" e in cui si ribadisce la prossime tappa: "IV ha riunito la propria assemblea nazionale lo scorso 4 dicembre a Milano e riunirà la prossima assemblea nazionale il 10 giugno a Napoli". Insomma, "Tanto rumore, per nulla". Nessun cenno alla convocazione del Comitato Politico del Terzo Polo diramata da Carlo Calenda per questo pomeriggio, con all'ordine del giorno ...

