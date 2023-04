Terzo polo: Iv, 'falso che non ci sia stata risposta a documento Azione' (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr (Adnkronos) - "Nella serata di ieri Azione ha pubblicato sui propri social un documento riguardante la proposta per la costituzione del partito unico. A differenza di quanto riportato tale documento non è stato inviato solo a Renzi ma trasmesso a tutto il gruppo dirigente di Italia Viva. È altresì falso che a tale documento non sia arrivata una risposta". Lo spiega l'Ufficio stampa di Italia Viva. “Due giorni dopo averlo ricevuto infatti, il gruppo dirigente di Italia Viva si è riunito via zoom e ha risposto con una nota ufficiale contenente alcune proposte di modifiche, essenzialmente riguardanti le garanzie di un percorso democratico dal basso. I punti ancora aperti saranno sciolti dal lavoro dei comitati indicati dal documento e saranno poi offerti ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr (Adnkronos) - "Nella serata di ieriha pubblicato sui propri social unriguardante la proposta per la costituzione del partito unico. A differenza di quanto riportato talenon è stato inviato solo a Renzi ma trasmesso a tutto il gruppo dirigente di Italia Viva. È altresìche a talenon sia arrivata una". Lo spiega l'Ufficio stampa di Italia Viva. “Due giorni dopo averlo ricevuto infatti, il gruppo dirigente di Italia Viva si è riunito via zoom e ha risposto con una nota ufficiale contenente alcune proposte di modifiche, essenzialmente riguardanti le garanzie di un percorso democratico dal basso. I punti ancora aperti saranno sciolti dal lavoro dei comitati indicati dale saranno poi offerti ...

