**Terzo polo: Iv, 'da Azione tanto rumore per nulla, ok partito unico dal basso no ultimatum'** (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr (Adnkronos) - "Risulta ancora una volta incomprensibile la discussione innescata ieri. tanto rumore, per nulla". Lo afferma l'Ufficio stampa di Italia Viva, a proposito del documento 'rad map' sul partito unico diffusa da Azione. "Italia Viva conferma il proprio via libera al progetto partito unico democratico dal basso, senza bisogno di alcun ultimatum utili a livello mediatico ma totalmente surreali. IV ha riunito la propria assemblea nazionale lo scorso 4 dicembre a Milano e riunirà la prossima assemblea nazionale il 10 giugno a Napoli”, aggiunge Italia viva. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr (Adnkronos) - "Risulta ancora una volta incomprensibile la discussione innescata ieri., per". Lo afferma l'Ufficio stampa di Italia Viva, a proposito del documento 'rad map' suldiffusa da. "Italia Viva conferma il proprio via libera al progettodemocratico dal, senza bisogno di alcunutili a livello mediatico ma totalmente surreali. IV ha riunito la propria assemblea nazionale lo scorso 4 dicembre a Milano e riunirà la prossima assemblea nazionale il 10 giugno a Napoli”, aggiunge Italia viva.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... claudiovelardi : Nascondere la strutturale inconciliabilità tra @CarloCalenda e @matteorenzi dietro schermaglie tattiche e veline è… - FrancescoBonif1 : Leggo che il problema del Terzo Polo sarebbero i soldi. In sei mesi Italia Viva ha pagato spese per oltre 1 milione… - AndreaMarcucci : Se il Pd confermasse l’impostazione che dicevo, e mi pare lo faccia sempre di più giorno dopo giorno, un liberal de… - teddy1807 : RT @RenzoMattei: Non volevo avere il potere di fare il Terzo Polo, volevo avere quello di farlo fallire. - davicapasso : RT @MAXVALERIANI: Che il terzo polo sia in crisi non mi rallegra. Non scherzo, è un brutto segnale per la legislatura. -