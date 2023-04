Terzo Polo: Iv, 'accordo su tutto tranne che su soldi e stop Leopolda chiesto da Calenda' (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr. (Adnkronos) - "La riunione si è conclusa con l'accordo su tutti i punti e con l'aggiornamento a domani alle 17 sulle ultime due questioni. Rimangono aperte la questione soldi su cui IV è disponibile a pagare il 50% delle spese come fatto fino ad oggi e sulla richiesta di Calenda di non fare mai più la Leopolda". Così Italia Viva al termine della riunione con Azione e Carlo Calenda. "Su tutti gli altri punti accordo pieno sulla base del documento presentato questa mattina da Azione. Lo scioglimento di Italia Viva e Azione sarà contestuale all'elezione del nuovo segretario nazionale", si specifica. E poi si conclude: "Calenda ha chiesto a tutti i membri del comitato politico uscendo di fare dichiarazioni distensive e poi ha fatto il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr. (Adnkronos) - "La riunione si è conclusa con l'su tutti i punti e con l'aggiornamento a domani alle 17 sulle ultime due questioni. Rimangono aperte la questionesu cui IV è disponibile a pagare il 50% delle spese come fatto fino ad oggi e sulla richiesta didi non fare mai più la". Così Italia Viva al termine della riunione con Azione e Carlo. "Su tutti gli altri puntipieno sulla base del documento presentato questa mattina da Azione. Lo scioglimento di Italia Viva e Azione sarà contestuale all'elezione del nuovo segretario nazionale", si specifica. E poi si conclude: "haa tutti i membri del comitato politico uscendo di fare dichiarazioni distensive e poi ha fatto il ...

