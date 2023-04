Terzo Polo | Giachetti Iv | ' Calenda cambia idea ogni dieci minuti'

(Di mercoledì 12 aprile 2023) "10. Prima era contento di Renzi al Riformista, poi è andato in tv a parlare di conflitto d'interessi". Roberto, esponente di Iv, ha parlato a La Repubblica ...

Lite: era già tutto previsto. 'Dovrebbero suicidarsi per fallimento totale', attacca l'esponente della sinistra che nel corso del programma commenta anche le voci di rottura neltra Matteo Rebzi e Carlo Calenda. ..., iniziato il fuggi fuggi generale: il progetto è fallito Il partito unico ha creato una frattura forse insanabile tra Renzi e Calenda . Ilsembra essere già arrivato al capolinea,...

Terzo polo, Calenda e Renzi a un passo dal divorzio: il partito unico inchiodato da soldi, rivalità e veleni Corriere della Sera

(Adnkronos) – “I Totti e Ilary della politica italiana”. Così Fiorello ha scherzato sul burrascoso rapporto all’interno del Terzo Polo tra Matteo Renzi e Carlo Calenda. Ripreso dopo la breve pausa pas ...ROMA (ITALPRESS) – “Sono 48 ore che vengo bersagliato da attacchi anche personali da parte di quasi tutti i dirigenti di Italia viva. Il punto per noi è politico: Renzi si rifiuta di prendere l’impegn ...