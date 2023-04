Terzo polo, fumata nera dal vertice Azione-Iv. Calenda ai Renzi: “È finita la pazienza, basta con i giochini. Così il partito unico non nasce” (Di mercoledì 12 aprile 2023) “Un nulla di fatto. Italia viva ha ribadito che continuerà a fare attività nel 2024, cosa che per noi è inaccettabile. Non si può pensare che nasce un partito e che gli altri continuino a fare le loro attività, per cui Renzi continua a fare politica con Iv mentre nasce un altro partito. Questo non è possibile”. Così Carlo Calenda al termine della riunione del comitato politico del Terzo polo, convocata alle 18:30 per deliberare sulla nascita del partito unico dopo le frizioni degli ultimi giorni tra i due leader. La riunione, racconta Calenda ai cronisti, “è iniziata con le parole di Maria Elena Boschi, non precisamente di reciproco rispetto. Io ho tenuto a rimarcare che tutte le cose ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) “Un nulla di fatto. Italia viva ha ribadito che continuerà a fare attività nel 2024, cosa che per noi è inaccettabile. Non si può pensare cheune che gli altri continuino a fare le loro attività, per cuicontinua a fare politica con Iv mentreun altro. Questo non è possibile”.Carloal termine della riunione del comitato politico del, convocata alle 18:30 per deliberare sulla nascita deldopo le frizioni degli ultimi giorni tra i due leader. La riunione, raccontaai cronisti, “è iniziata con le parole di Maria Elena Boschi, non precisamente di reciproco rispetto. Io ho tenuto a rimarcare che tutte le cose ...

