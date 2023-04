Terzo polo, fumata nera dal vertice Azione-Iv. Calenda a Renzi: “È finita la pazienza, basta con i giochini. Così il partito unico non nasce” (Di mercoledì 12 aprile 2023) “Un nulla di fatto. Italia viva ha ribadito che continuerà a fare attività nel 2024, cosa che per noi è inaccettabile. Non si può pensare che nasce un partito e che gli altri continuino a fare le loro attività, per cui Renzi continua a fare politica con Iv mentre nasce un altro partito. Questo non è possibile”. Così Carlo Calenda al termine della riunione del comitato politico del Terzo polo (composto da sei rappresentanti di Azione e sei di Iv), convocata alle 18:30 per deliberare sulla nascita del partito unico dopo le frizioni degli ultimi giorni tra i due leader. La riunione, racconta Calenda ai cronisti, “è iniziata con le parole di Maria Elena Boschi, non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) “Un nulla di fatto. Italia viva ha ribadito che continuerà a fare attività nel 2024, cosa che per noi è inaccettabile. Non si può pensare cheune che gli altri continuino a fare le loro attività, per cuicontinua a fare politica con Iv mentreun altro. Questo non è possibile”.Carloal termine della riunione del comitato politico del(composto da sei rappresentanti die sei di Iv), convocata alle 18:30 per deliberare sulla nascita deldopo le frizioni degli ultimi giorni tra i due leader. La riunione, raccontaai cronisti, “è iniziata con le parole di Maria Elena Boschi, non ...

