Terzo Polo: fonti Iv, 'documento? E' lo stesso che avevamo già condiviso'

Roma, 12 apr. (Adnkronos) - "Il documento è il documento che avevamo già condiviso. Calenda ha fatto tutto da solo. Ieri ha litigato da solo e oggi ha fatto pace da solo. Sono esattamente le stesse cose già condivise". fonti di Italia Viva commentano così il documento, diffuso da Azione, che verrà presentato nella riunione del comitato politico stasera.

