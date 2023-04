Terzo polo, Fiorello: “Renzi-Calenda sono i Totti e Ilary della politica” (Di mercoledì 12 aprile 2023) (Adnkronos) – “I Totti e Ilary della politica italiana”. Così Fiorello ha scherzato sul burrascoso rapporto all’interno del Terzo polo tra Matteo Renzi e Carlo Calenda. Ripreso dopo la breve pausa pasquale, ‘Viva Rai2!’ ha proposto un ultimo saluto metaforico, con un mashup delle loro interviste a ‘Belvo’, il programma con le sagaci interviste di Franco Fagnano (Fiorello): per un’ultima volta lo showman ha celebrato la storia d’amore dei due personaggi politici, ripercorrendo i momenti in cui erano felici – “quando ancora adoravano andare a passeggiare a Ponte Milvio”, ha scherzato – facendo rispondere l’uno alle domande dell’altro. “La meta preferita per le vacanze: polo Nord, ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 12 aprile 2023) (Adnkronos) – “Iitaliana”. Cosìha scherzato sul burrascoso rapporto all’interno deltra Matteoe Carlo. Ripreso dopo la breve pausa pasquale, ‘Viva Rai2!’ ha proposto un ultimo saluto metaforico, con un mashup delle loro interviste a ‘Belvo’, il programma con le sagaci interviste di Franco Fagnano (): per un’ultima volta lo showman ha celebrato la storia d’amore dei due personaggi politici, ripercorrendo i momenti in cui erano felici – “quando ancora adoravano andare a passeggiare a Ponte Milvio”, ha scherzato – facendo rispondere l’uno alle domande dell’altro. “La meta preferita per le vacanze:Nord, ...

