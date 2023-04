Terzo polo: Faraone (Iv), 'noi convinti, ma non può essere una incoronazione di Calenda' (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr (Adnkronos) - “Quella di queste ore a me sembra una polemica veramente surreale: come Italia Viva ci siamo riuniti ieri e siamo convinti che si debba andare avanti spediti. Lo scioglimento di Azione e Italia Viva è un passo decretato dalla nascita nel nuovo partito”. Lo ha detto Davide Faraone, deputato di Azione-Italia Viva, a Sky. “Nessuno ha mai detto di voler tenere in vita partiti che, con una nuova formazione, non servirebbero più a nulla. Sentire Calenda che continuamente accusa Renzi di passi indietro o Richetti che parla di conflitti di interesse, per me resta un modo di procedere incomprensibile", ha aggiunto. "Uno si aspetterebbe dal leader che mettesse ordine, desse tranquillità, sedasse le polemiche e non che le creasse. Ci sarà un congresso e ci sarà la possibilità per chiunque di candidarsi. Serve un ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr (Adnkronos) - “Quella di queste ore a me sembra una polemica veramente surreale: come Italia Viva ci siamo riuniti ieri e siamoche si debba andare avanti spediti. Lo scioglimento di Azione e Italia Viva è un passo decretato dalla nascita nel nuovo partito”. Lo ha detto Davide, deputato di Azione-Italia Viva, a Sky. “Nessuno ha mai detto di voler tenere in vita partiti che, con una nuova formazione, non servirebbero più a nulla. Sentireche continuamente accusa Renzi di passi indietro o Richetti che parla di conflitti di interesse, per me resta un modo di procedere incomprensibile", ha aggiunto. "Uno si aspetterebbe dal leader che mettesse ordine, desse tranquillità, sedasse le polemiche e non che le creasse. Ci sarà un congresso e ci sarà la possibilità per chiunque di candidarsi. Serve un ...

