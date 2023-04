**Terzo Polo: documento riunione, 'scioglimento Azione e Iv entro fine 2024'** (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr. (Adnkronos) - "Contestualmente all'approvAzione delle regole e del manifesto, le assemblee di Azione e Italia Viva delibereranno lo scioglimento dei rispettivi partiti entro la fine del 2024 e il conferimento al partito unico di un importo pari al 70% delle risorse ricevute dal 2/1000 a partire dalla seconda rata 2023". Si legge nel documento che sarà presentato oggi alla riunione del comitato politico Azione e Iv. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr. (Adnkronos) - "Contestualmente all'approvdelle regole e del manifesto, le assemblee die Italia Viva delibereranno lodei rispettivi partitiladele il conferimento al partito unico di un importo pari al 70% delle risorse ricevute dal 2/1000 a partire dalla seconda rata 2023". Si legge nelche sarà presentato oggi alladel comitato politicoe Iv.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... claudiovelardi : Nascondere la strutturale inconciliabilità tra @CarloCalenda e @matteorenzi dietro schermaglie tattiche e veline è… - claudiovelardi : Comunque ricordate che il Terzo Polo nasce per responsabilità del @pdnetwork, che nelle elezioni del 2022 vuole… - FrancescoBonif1 : Leggo che il problema del Terzo Polo sarebbero i soldi. In sei mesi Italia Viva ha pagato spese per oltre 1 milione… - MaxLandra : RT @Misurelli77: Renziani in processione davanti la statua di una Maria Elena Boschi piangente per il funerale del terzo polo - AlvisiConci : RT @danieledv79: I retroscena sono stati da voi dati in pasto ai mediada sempre contro il TP per attaccare @ItaliaViva e @matteorenzi , che… -