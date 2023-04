**Terzo Polo: documento riunione, 'da metà giugno aperte iscrizioni a partito unico'** (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr. (Adnkronos) - "Subito dopo l'approvazione da parte delle assemblee, sarà costituito il nuovo soggetto politico/partito unico, che sarà guidato da un comitato avente la stessa composizione del Comitato Politico, integrata da rappresentanti degli altri soggetti partecipanti al progetto (il “Comitato Fondatore”), che gestirà il partito fino all'assemblea costituente". Si legge nel documento che sarà presentato oggi alla riunione del comitato politico Azione e Iv. "Il Comitato Fondatore approverà il regolamento congressuale e avrà la responsabilità di gestire e controllare ogni aspetto del percorso congressuale, inclusa la gestione delle risorse e il controllo delle iscrizioni". E "nella seconda metà di giugno, saranno ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr. (Adnkronos) - "Subito dopo l'approvazione da parte delle assemblee, sarà costituito il nuovo soggetto politico/, che sarà guidato da un comitato avente la stessa composizione del Comitato Politico, integrata da rappresentanti degli altri soggetti partecipanti al progetto (il “Comitato Fondatore”), che gestirà ilfino all'assemblea costituente". Si legge nelche sarà presentato oggi alladel comitato politico Azione e Iv. "Il Comitato Fondatore approverà il regolamento congressuale e avrà la responsabilità di gestire e controllare ogni aspetto del percorso congressuale, inclusa la gestione delle risorse e il controllo delle". E "nella secondadi, saranno ...

