**Terzo Polo: documento riunione, 'assicurata contendibilità e coinvolgimento iscritti'** (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr. (Adnkronos) - "Le votazioni congressuali sulle liste di delegati all'assemblea nazionale e sul segretario nazionale ad esse collegato si svolgeranno entro il 20 ottobre 2023, ripartendo i delegati a livello provinciale (in funzione del numero di iscritti, abitanti e voti conseguiti alle elezioni politiche) e assicurando la democraticità del processo, la contendibilità delle cariche e il massimo coinvolgimento degli iscritti". Si legge nel documento che sarà presentato oggi alla riunione del comitato politico Azione e Iv. E quindi si specifica: "Avranno diritto di partecipare al voto coloro che si siano iscritti al Partito Unico fino a sette giorni prima delle votazioni territoriali, nonché i titolari di tessere di Azione o di Italia Viva di altri ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr. (Adnkronos) - "Le votazioni congressuali sulle liste di delegati all'assemblea nazionale e sul segretario nazionale ad esse collegato si svolgeranno entro il 20 ottobre 2023, ripartendo i delegati a livello provinciale (in funzione del numero di, abitanti e voti conseguiti alle elezioni politiche) e assicurando la democraticità del processo, ladelle cariche e il massimodegli". Si legge nelche sarà presentato oggi alladel comitato politico Azione e Iv. E quindi si specifica: "Avranno diritto di partecipare al voto coloro che si sianoal Partito Unico fino a sette giorni prima delle votazioni territoriali, nonché i titolari di tessere di Azione o di Italia Viva di altri ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... claudiovelardi : Comunque ricordate che il Terzo Polo nasce per responsabilità del @pdnetwork, che nelle elezioni del 2022 vuole… - claudiovelardi : Nascondere la strutturale inconciliabilità tra @CarloCalenda e @matteorenzi dietro schermaglie tattiche e veline è… - FrancescoBonif1 : Leggo che il problema del Terzo Polo sarebbero i soldi. In sei mesi Italia Viva ha pagato spese per oltre 1 milione… - GiudiVera : RT @crislomb: La cosa più comica del Terzo Polo sono Renzi e Calenda. - RRRRiccobene : @Agnese73186871 @CarloCalenda Si facesse da parte: sta uccidendo il terzo polo -