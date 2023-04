Terzo Polo, Calenda “Renzi sciolga Iv e faccia chiarezza” (Di mercoledì 12 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Sono 48 ore che vengo bersagliato da attacchi anche personali da parte di quasi tutti i dirigenti di Italia viva. Il punto per noi è politico: Renzi si rifiuta di prendere l'impegno di sciogliere Italia viva quando nascerà il nuovo partito e sta bloccando ogni passo avanti sulla strada del partito unico. E questo è un problema: se da due partiti non nasce un partito ma ne nascono tre significa semplicemente che vuoi tenerti le mani libere”. Così il leader di Azione, Carlo Calenda, in un'intervista al Corriere della Sera. Poi, spiega che “oggi nel Comitato politico del Terzo Polo non c'è nessuno che può prendere impegni per Italia viva. Anche il gruppo che doveva studiare le regole del congresso non riesce più a riunirsi perchè da Italia viva non danno disponibilità. Quindi Renzi deve ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Sono 48 ore che vengo bersagliato da attacchi anche personali da parte di quasi tutti i dirigenti di Italia viva. Il punto per noi è politico:si rifiuta di prendere l'impegno di sciogliere Italia viva quando nascerà il nuovo partito e sta bloccando ogni passo avanti sulla strada del partito unico. E questo è un problema: se da due partiti non nasce un partito ma ne nascono tre significa semplicemente che vuoi tenerti le mani libere”. Così il leader di Azione, Carlo, in un'intervista al Corriere della Sera. Poi, spiega che “oggi nel Comitato politico delnon c'è nessuno che può prendere impegni per Italia viva. Anche il gruppo che doveva studiare le regole del congresso non riesce più a riunirsi perchè da Italia viva non danno disponibilità. Quindideve ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... claudiovelardi : Nascondere la strutturale inconciliabilità tra @CarloCalenda e @matteorenzi dietro schermaglie tattiche e veline è… - FrancescoBonif1 : Leggo che il problema del Terzo Polo sarebbero i soldi. In sei mesi Italia Viva ha pagato spese per oltre 1 milione… - AndreaMarcucci : Se il Pd confermasse l’impostazione che dicevo, e mi pare lo faccia sempre di più giorno dopo giorno, un liberal de… - bob_thingama : RT @GianniCuperIoPD: Il nodo che il terzo polo deve sciogliere è politico. Odiano di più i poveri o amano di più i ricchi? - baiapersa : 'Matteo Renzi ha sostituito a sorpresa Rosato alla guida del partito, per controllarne direttamente i soldi e la st… -