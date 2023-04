Terzo polo: Calenda, 'Renzi blocca ogni passo, vuole mani libere' (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr (Adnkronos) - "Renzi si rifiuta di prendere l'impegno di sciogliere Italia viva quando nascerà il nuovo partito e sta bloccando ogni passo avanti sulla strada del partito unico". Lo dice Carlo Calenda al 'Corriere della sera'. "Io ho l'impressione che lui voglia bloccare tutto fino alle Europee ritardando ogni decisione e poi si vedrà in attesa della prossima mossa del cavallo. A differenza di Renzi su questo partito lavoriamo tutti 25 ore al giorno insieme a Elena Bonetti, con cui ho un ottimo rapporto. Ma il nostro progetto non può dipendere da una persona che per il 90% del suo tempo fa altro e che ogni tanto torna e dice “no, non facciamo così, facciamo colà” e smonta tutto il lavoro fatto", spiega il leader di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr (Adnkronos) - "si rifiuta di prendere l'impegno di sciogliere Italia viva quando nascerà il nuovo partito e standoavanti sulla strada del partito unico". Lo dice Carloal 'Corriere della sera'. "Io ho l'impressione che lui vogliare tutto fino alle Europee ritardandodecisione e poi si vedrà in attesa della prossima mossa del cavallo. A differenza disu questo partito lavoriamo tutti 25 ore al giorno insieme a Elena Bonetti, con cui ho un ottimo rapporto. Ma il nostro progetto non può dipendere da una persona che per il 90% del suo tempo fa altro e chetanto torna e dice “no, non facciamo così, facciamo colà” e smonta tutto il lavoro fatto", spiega il leader di ...

