Terzo Polo: Calenda, 'Pd non è nato mentre Margherita faceva politica con altro leader...' (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr. (Adnkronos) - "E ' una questione di logica. Il Pd non è nato mentre la Margherita continuava a fare politica parallelamente al Pd con un altro segretario che non sedeva negli organi e oggi Renzi non si è fatto vedere". Così Carlo Calenda al termine della riunione di Azione e Iv sul partito unico. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr. (Adnkronos) - "E ' una questione di logica. Il Pd non èlacontinuava a fareparallelamente al Pd con unsegretario che non sedeva negli organi e oggi Renzi non si è fatto vedere". Così Carloal termine della riunione di Azione e Iv sul partito unico.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... claudiovelardi : Comunque ricordate che il Terzo Polo nasce per responsabilità del @pdnetwork, che nelle elezioni del 2022 vuole… - claudiovelardi : Nascondere la strutturale inconciliabilità tra @CarloCalenda e @matteorenzi dietro schermaglie tattiche e veline è… - FrancescoBonif1 : Leggo che il problema del Terzo Polo sarebbero i soldi. In sei mesi Italia Viva ha pagato spese per oltre 1 milione… - pierandrea1965 : RT @drewviola: @CarloCalenda Ma un pochino non ti vergogni? Cerchi in tutti i modi di rompere perché sai benissimo che perderai il congress… - nicolo_parise : Terzo Polo imbarazzo unico. Carletto e smettila di fare la prima donna. -