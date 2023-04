Terzo polo | Calenda | “Oggi Comitato politico per votare partito unico”

(Di mercoledì 12 aprile 2023) (Adnkronos) – “Alle 18.30 diè convocato ildelper discussione e votazione della proposta di costituzione del. Altro tempo da perdere non ne abbiamo”. Così su Twitter il leader delCarlo. Il post arriva all’indomani di una giornata contraddistinta da botta e risposta al vetriolo, rimpalli di responsabilità e timori tra ildi Matteo Renzi e quello di Carlo, impegnati in una ‘battaglia’ a colpi di dichiarazioni, tweet, accuse e attese. Niente rottura su– “figuriamoci”, “la linea non cambia”, hanno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... claudiovelardi : Nascondere la strutturale inconciliabilità tra @CarloCalenda e @matteorenzi dietro schermaglie tattiche e veline è… - FrancescoBonif1 : Leggo che il problema del Terzo Polo sarebbero i soldi. In sei mesi Italia Viva ha pagato spese per oltre 1 milione… - AndreaMarcucci : Se il Pd confermasse l’impostazione che dicevo, e mi pare lo faccia sempre di più giorno dopo giorno, un liberal de… - walter_porcino : @spighissimo Renzi si era unito a Calenda altrimenti nessuno dei due avrebbe potuto presentare il partito Calenda A… - Devastantemente : @ultimora_pol Terzo Polo pura magia ?? -

Carlo Calenda accelera all'indomani delle forti tensioni con Matteo Renzi nel cantiere del partito unico e convoca il comitato politico delper le 18.30: "Per discussione e votazione della proposta di costituzione del partito unico. Altro tempo da perdere non ne abbiamo", scrive su fb il leader di Azione. Il comitato politico ...Il Def, la partita delle nomine, i commenti al viaggio di Macron in Cina, i dissapori tra Renzi e Calenda e i rischi per il, i segreti USA. La rassegna stampa CORRIERE DELLA SERA 'Tre miliardi per il cuneo fiscale' apre il maggiore quotidiano nazionale. 'È difficile sottrarsi all'impressione di un governo ...Arriva il Def, si rompe ilLe prime pagine Troppo pochi quei tre miliardi di euro destinati al cosiddetto cuneo fiscale per i redditi bassi, riducendone gli oneri contributivi, ha detto ...

Roma, 12 apr (Adnkronos) – “Da capogruppo di tutti ho il dovere di comporre, di tessere la tela e trovare una sintesi unitaria in un momento in cui i toni si sono alzati. Per questo non sono intervenu ...La difficile strada verso la creazione di un partito unico tra Azione e Italia Viva: Tensioni, Finanziamenti e Leadership. L'idea di un partito unico tra Azione e Italia Viva sta causando tensioni e p ...