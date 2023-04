Terzo polo, Calenda e Renzi a un passo dal divorzio: il partito unico inchiodato da soldi, rivalità e veleni (Di mercoledì 12 aprile 2023) Tra i due leader la rottura è personale e politica. L’ex premier: «Nessun motivo per rompere il progetto del partito unico». I Renziani: «Carfagna e Gelmini torneranno in Forza Italia». Loro replicano: basta attacchi a Carlo Leggi su corriere (Di mercoledì 12 aprile 2023) Tra i due leader la rottura è personale e politica. L’ex premier: «Nessun motivo per rompere il progetto del». Iani: «Carfagna e Gelmini torneranno in Forza Italia». Loro replicano: basta attacchi a Carlo

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... claudiovelardi : Nascondere la strutturale inconciliabilità tra @CarloCalenda e @matteorenzi dietro schermaglie tattiche e veline è… - FrancescoBonif1 : Leggo che il problema del Terzo Polo sarebbero i soldi. In sei mesi Italia Viva ha pagato spese per oltre 1 milione… - AndreaMarcucci : Se il Pd confermasse l’impostazione che dicevo, e mi pare lo faccia sempre di più giorno dopo giorno, un liberal de… - Enjol_ras1789 : RT @GianniCuperIoPD: È il momento della conta. Chiederemo a tutti gli spin doctor del terzo polo se vogliono più bene a Calenda o Renzi e l… - tefulmino : RT @PoliticaPerJedi: Le paturnie del terzo polo confermano che l'attuale superiorità della destra non ha tanto a che fare con la politica,… -