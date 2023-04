Terzo polo, Calenda accelera: alle 18.30 si vota sul partito unico. ‘Renzi? Non possiamo dipendere da uno che per il 90% del suo tempo fa altro’ (Di mercoledì 12 aprile 2023) Le polemiche, i veleni, la strategia quasi da scacchisti. Poi un fatto concreto, destinato a cambiare il vento all’interno della creatura politica messa in piedi da Carlo Calenda e Matteo Renzi: “alle 18.30 di oggi è convocato il Comitato Politico del Terzo polo per discussione e votazione della proposta di costituzione del partito unico. Altro tempo da perdere non ne abbiamo”. Parole – su Twitter – del leader di Azione. Un redde rationem, una conta. Che arriva dopo giorni di accuse incrociate violentissime e tutte pubbliche. L’ultima nella serata di martedì 11 aprile, quando Calenda ha pubblicato sempre sui social il documento con cui ha proposto a Renzi la fusione di Azione e Italia Viva in un nuovo progetto politico. “Questa è la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Le polemiche, i veleni, la strategia quasi da scacchisti. Poi un fatto concreto, destinato a cambiare il vento all’interno della creatura politica messa in piedi da Carloe Matteo Renzi: “18.30 di oggi è convocato il Comitato Politico delper discussione ezione della proposta di costituzione del. Altroda perdere non ne abbiamo”. Parole – su Twitter – del leader di Azione. Un redde rationem, una conta. Che arriva dopo giorni di accuse incrociate violentissime e tutte pubbliche. L’ultima nella serata di martedì 11 aprile, quandoha pubblicato sempre sui social il documento con cui ha proposto a Renzi la fusione di Azione e Italia Viva in un nuovo progetto politico. “Questa è la ...

