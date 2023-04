Terzo polo: Boschi (Iv), 'noi siamo pronti, Calenda ha cambiato idea all'improvviso' (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr (Adnkronos) - E' divorzio tra Iv e Calenda? "Così pare anche se per tutti noi è stato un fulmine a ciel sereno. Nessuno si capacita del perché Calenda abbia cambiato idea, all'improvviso. Le garantisco che ieri mattina anche i colleghi di Azione erano stupiti. Spero che la saggezza prevalga: il progetto del Terzo polo serve al Paese. Chi lo farà saltare si prende una bella responsabilità". Lo dice Maria Elena Boschi al 'Corriere della sera'. "Per noi non cambia nulla. Le regole le ha dettate Calenda, a noi va bene giocare con quelle. Purché sia un gioco libero e democratico. Noi siamo pronti a partire", spiega l'esponente di Iv. "Renzi stavolta non c'entra niente. Si è messo da parte con ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr (Adnkronos) - E' divorzio tra Iv e? "Così pare anche se per tutti noi è stato un fulmine a ciel sereno. Nessuno si capacita del perchéabbia, all'. Le garantisco che ieri mattina anche i colleghi di Azione erano stupiti. Spero che la saggezza prevalga: il progetto delserve al Paese. Chi lo farà saltare si prende una bella responsabilità". Lo dice Maria Elenaal 'Corriere della sera'. "Per noi non cambia nulla. Le regole le ha dettate, a noi va bene giocare con quelle. Purché sia un gioco libero e democratico. Noia partire", spiega l'esponente di Iv. "Renzi stavolta non c'entra niente. Si è messo da parte con ...

