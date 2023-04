Terzo Polo: Bonetti, 'in autunno partito unico, Iv e Azione si scioglieranno' (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr. (Adnkronos) - Se vedo a rischio la creAzione del partito unico? “Il partito unico lo facciamo. Noi di Iv ci sciogliamo ma lo farà anche Azione. Quando si potrebbe fare il partito unico? Ottobre o novembre, e poi si scioglieranno i due partiti. Così andremo alle europee col partito unico”. Così a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Elena Bonetti, senatrice di Italia Viva. I dissidi tra Renzi e Calenda? “L'amore non è bello se non è litigarello. Così almeno si da' un po' di dibattito, magari siamo arrivati alla crisi del settimo mese...". I due hanno litigato? “No, e i due non hanno detto niente uno nei confronti dell'altro”. Renzi e Calenda sono amici a suo avviso? “Sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr. (Adnkronos) - Se vedo a rischio la credel? “Illo facciamo. Noi di Iv ci sciogliamo ma lo farà anche. Quando si potrebbe fare il? Ottobre o novembre, e poi sii due partiti. Così andremo alle europee col”. Così a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Elena, senatrice di Italia Viva. I dissidi tra Renzi e Calenda? “L'amore non è bello se non è litigarello. Così almeno si da' un po' di dibattito, magari siamo arrivati alla crisi del settimo mese...". I due hanno litigato? “No, e i due non hanno detto niente uno nei confronti dell'altro”. Renzi e Calenda sono amici a suo avviso? “Sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... claudiovelardi : Nascondere la strutturale inconciliabilità tra @CarloCalenda e @matteorenzi dietro schermaglie tattiche e veline è… - FrancescoBonif1 : Leggo che il problema del Terzo Polo sarebbero i soldi. In sei mesi Italia Viva ha pagato spese per oltre 1 milione… - AndreaMarcucci : Se il Pd confermasse l’impostazione che dicevo, e mi pare lo faccia sempre di più giorno dopo giorno, un liberal de… - La7tv : #tagada “Non sarà un processo facile in un mondo, quello della politica italiana, più abituato a dividersi che unir… - Giugia89 : RT @AlRobecchi: Non è vero che il Terzo Polo è un pollaio con due galli. E' un pollaio con un serpente a sonagli e un pirla -