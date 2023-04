Terzo Polo, Bersani a Calenda: “Attento a chi ti carichi in groppa” (Di mercoledì 12 aprile 2023) “Io consiglio a Calenda, che è una persona per bene, di tener sempre presente la favola di Esopo, della rana e dello scorpione. Bisogna sempre vedere chi ti carichi in groppa”. Così Pier Luigi Bersani, ospite di ‘diMartedì’ su La7 al termine di una giornata ad alta tensione tra Azione e il partito di Matteo Renzi, Italia Viva. “C’è una frase dialettale dalle mie parti – ha detto ancora Bersani a Floris – e cioè ‘dove ci son dei problemi ci sono delle litigate’. I problemi nascono dal fatto che è una prospettiva illusoria quella di creare un centro nel sistema autosufficiente che dirige il traffico, comanda e da la direzione di marcia a tutti quanti. Secondo me Renzi ne è più consapevole e quindi si tiene più le mani libere, Calenda è più in buona fede, ci crede”. L'articolo ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 12 aprile 2023) “Io consiglio a, che è una persona per bene, di tener sempre presente la favola di Esopo, della rana e dello scorpione. Bisogna sempre vedere chi tiin”. Così Pier Luigi, ospite di ‘diMartedì’ su La7 al termine di una giornata ad alta tensione tra Azione e il partito di Matteo Renzi, Italia Viva. “C’è una frase dialettale dalle mie parti – ha detto ancoraa Floris – e cioè ‘dove ci son dei problemi ci sono delle litigate’. I problemi nascono dal fatto che è una prospettiva illusoria quella di creare un centro nel sistema autosufficiente che dirige il traffico, comanda e da la direzione di marcia a tutti quanti. Secondo me Renzi ne è più consapevole e quindi si tiene più le mani libere,è più in buona fede, ci crede”. L'articolo ...

