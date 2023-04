Terzo polo: Azione, 'virgolettati Calenda su La Russa non fondati' (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr (Adnkronos) - "I virgolettati attribuiti da alcuni quotidiani al leader del Terzo polo, Carlo Calenda, e riguardanti l'elezione del presidente del Senato, Ignazio La Russa, sono evidentemente privi di fondamento". Lo comunica l'ufficio stampa di Azione. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr (Adnkronos) - "Iattribuiti da alcuni quotidiani al leader del, Carlo, e riguardanti l'elezione del presidente del Senato, Ignazio La, sono evidentemente privi di fondamento". Lo comunica l'ufficio stampa di

