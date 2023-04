Terzo Polo, Azione e Italia Viva provano a ricomporre (Di mercoledì 12 aprile 2023) Dopo il caos, lo ‘zen’ predicato oggi da Matteo Renzi. Azione e Italia Viva provano a ricomporre dopo la rottura sfiorata nella giornata di ieri. Ci proveranno nella riunione del comitato politico, convocata da Carlo Calenda, alle 18.30 nella sede del partito a corso Vittorio Emanuele. L’intento con cui si entra alla riunione, spiegano fonti di entrambi i partiti, è “costruttivo”. Insomma, andare avanti nel progetto del partito unico. “Spero si chiuda”, l’auspicio di Ettore Rosato all’Adnkronos. La convocAzione della riunione è arrivata via social, con un tweet di Calenda. “Alle 18.30 di oggi è convocato il Comitato Politico del Terzo Polo per discussione e votAzione della proposta di costituzione del partito unico. Altro tempo da ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 12 aprile 2023) Dopo il caos, lo ‘zen’ predicato oggi da Matteo Renzi.dopo la rottura sfiorata nella giornata di ieri. Ci proveranno nella riunione del comitato politico, convocata da Carlo Calenda, alle 18.30 nella sede del partito a corso Vittorio Emanuele. L’intento con cui si entra alla riunione, spiegano fonti di entrambi i partiti, è “costruttivo”. Insomma, andare avanti nel progetto del partito unico. “Spero si chiuda”, l’auspicio di Ettore Rosato all’Adnkronos. La convocdella riunione è arrivata via social, con un tweet di Calenda. “Alle 18.30 di oggi è convocato il Comitato Politico delper discussione e votdella proposta di costituzione del partito unico. Altro tempo da ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... claudiovelardi : Nascondere la strutturale inconciliabilità tra @CarloCalenda e @matteorenzi dietro schermaglie tattiche e veline è… - claudiovelardi : Comunque ricordate che il Terzo Polo nasce per responsabilità del @pdnetwork, che nelle elezioni del 2022 vuole… - FrancescoBonif1 : Leggo che il problema del Terzo Polo sarebbero i soldi. In sei mesi Italia Viva ha pagato spese per oltre 1 milione… - SIPARISipari : RT @fanpage: Matteo Renzi, intercettato dai microfoni di - MaurizioCulicc1 : RT @mariamacina: == Terzo polo: Iv, da noi via libera ma ultimatum surreali = (AGI) - Roma, 12 apr. - “Nella serata di ieri Azione ha pubb… -