Terzi | “Le prossime infrastrutture in Lombardia? Green e senza sprechi”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Bergamo. È arrivata al suo terzo mandato, uno in qualità di assessore all’Ambiente e due alle. “Non ho più la delega ai Trasporti, ma quella alle Opere Pubbliche”, comincia così il racconto di Claudia, volto noto della politica bergamasca, in quota Lega, ormai da più di vent’anni impegnata sul suo territorio e su quello lombardo in veste di membro della Giunta a guida Fontana. Come lei nessuno mai, si potrebbe dire. E la soddisfazione per aver centrato un obiettivo tanto importante quanto irraggiungibile è fondamentale non solo perché rappresenta una medaglia sul petto per la sua carriera, quanto perché, come sottolinea, le consente di dare continuità all’opera e di veder portare a termine molti dei progetti iniziati. Una riconferma non solo personale ma anche del partito, con una coalizione, quella di centrodestra, trainata dal ...