TERRA AMARA, TRAME 16-22 APRILE 2023: LE NOZZE TRA HUNKAR E ALI RAHMET SENZA I FAMIGLIARI

TERRA AMARA, anticipazioni e TRAME dal 16 al 22 APRILE 2023, della soap turca in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato, alle ore 14:10. TERRA AMARA andrà in onda anche la domenica alle ore 15:00. 

Domenica 16 APRILE 2023

Le NOZZE tra HUNKAR Yaman e Ali RAHMET Fekeli stanno per celebrarsi e nessun componente delle due famiglie ha intenzione di partecipare al matrimonio, ad eccezione di Saniye che, nonostante le preghiere di Gaffur, si reca alla casa di campagna per aiutare HUNKAR a prepararsi. All'arrivo dello sposo però si presenta anche Zuleyha. L'idea che la suocera possa trovare la felicità dopo tutte le ingiustizie che le ha inflitto per lei è insopportabile e ...

