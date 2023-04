Ternana Vs Pisa: probabili formazioni e dove vederla (Di mercoledì 12 aprile 2023) Gara valida per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Gli umbri sperano ancora nell’ultimo posto per i playoff, obiettivo che, invece, per i toscani è a portata di mano. Ternana Vs Pisa si giocherà domenica 16 aprile 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Liberati. Ternana VS Pisa: LE probabili formazioni Ternana(4-3-1-2): Iannarilli, Diakite, Sorensen, Mantovani, Defendi, Coulibaly, Di Tacchio, Palumbo, Corrado, Partipilo, Falletti. All. Lucarelli Pisa(4-3-2-1): Nicolas, Calabresi, Barba, Caracciolo, Barba, Mastinu, Marin, Nagy, Morutan, Moreo, Torregrossa. All. D’Angelo dove vederla IN TV Il match sarà visibile in diretta su Sky e Dazn domenica 16 aprile 2023 alle ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 12 aprile 2023) Gara valida per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Gli umbri sperano ancora nell’ultimo posto per i playoff, obiettivo che, invece, per i toscani è a portata di mano.Vssi giocherà domenica 16 aprile 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Liberati.VS: LE(4-3-1-2): Iannarilli, Diakite, Sorensen, Mantovani, Defendi, Coulibaly, Di Tacchio, Palumbo, Corrado, Partipilo, Falletti. All. Lucarelli(4-3-2-1): Nicolas, Calabresi, Barba, Caracciolo, Barba, Mastinu, Marin, Nagy, Morutan, Moreo, Torregrossa. All. D’AngeloIN TV Il match sarà visibile in diretta su Sky e Dazn domenica 16 aprile 2023 alle ...

