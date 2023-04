Ternana-Pisa sarà diretta da Gianpiero Miele (Di mercoledì 12 aprile 2023) 12 Aprile 2023 Il Responsabile della CAN Serie A e B Gianluca Rocchi ha affidato la gara Ternana-Pisa in programma domenica 16 aprile (ore 16.15) e valida per la 33° giornata del campionato Serie BKT a Gianpiero Miele della sezione A.I.A. di NolaIl direttore di gara sarà assistito da Mario Vigile (Cosenza) e Alex Cavallina (Parma)Il Quarto Ufficiale sarà Luca Cherchi (Carbonia)VAR Michael Fabbri (Ravenna)AVAR Giacomo Paganessi (Bergamo) Fonte articolo e foto: Pisasportingclub.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di mercoledì 12 aprile 2023) 12 Aprile 2023 Il Responsabile della CAN Serie A e B Gianluca Rocchi ha affidato la garain programma domenica 16 aprile (ore 16.15) e valida per la 33° giornata del campionato Serie BKT adella sezione A.I.A. di NolaIl direttore di garaassistito da Mario Vigile (Cosenza) e Alex Cavallina (Parma)Il Quarto UfficialeLuca Cherchi (Carbonia)VAR Michael Fabbri (Ravenna)AVAR Giacomo Paganessi (Bergamo) Fonte articolo e foto:sportingclub.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

