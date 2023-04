Tentativo di rapina alle poste | 62enne finisce in manette

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... puntomagazine : Tentativo di rapina alle poste. L’uomo è indiziata di essere uno dei responsabili del tentativo di rapina avvenuto… - iISud24 : Notte movimentata a Napoli: tre persone ferite. Forse un tentativo di rapina #11aprile #napoli #cronaca #notizie - News24Toscana : ANSA - 'Ho agito per fame, ho tre figli e sono disoccupato'. Si è difeso cosi il 27enne arrestato il 5 aprile ad Ar… - News24Toscana : ANSA - 'Ho agito per fame, ho tre figli e sono disoccupato'. Si è difeso cosi il 27enne arrestato il 5 aprile ad Ar… - CorriereCitta : Roma, aggredisce la donna col ‘pancione’ (al nono mese) ma il tentativo di rapina finisce a botte: interviene il co… -

E' stata anche trovata la pistola verosimilmente utilizzata nel corso deldiche, da un accertamento in banca dati, risulta esser rubata. Sono in corso le ricerche degli altri due ...dia padre e figlia ieri sera a Milano, in via Melchiorre Gioia. Quattro uomini si sono avvicinati ai due mentre stavano tornando a casa. Due malviventi sono stati arrestati, mentre ...E' stata anche trovata la pistola verosimilmente utilizzata nel corso deldiche, da un accertamento in banca dati, risulta esser rubata. Sono in corso le ricerche degli altri due ...

Tre feriti al corso Umberto I. La loro versione: tentativo di rapina ... Fanpage.it

una persona ritenuta responsabile del tentativo di rapina avvenuto all’ufficio postale di bellona il 2 aprile del 2022. In quel caso, due persone furono tratte in arresto perché sorprese in flagranza ...Fra gli eventi di maggior rilievo quelli della rapina in un'abitazione nel Mendrisiotto, con vittima una coppia di anziani (commessa da quattro individui mascherati fuggiti poi con la refurtiva) e il ...