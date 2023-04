Tentano l' assalto con una ruspa in un discount in Ogliastra

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Fallisce nella notte undei ladri alEurospin nella circonvallazione nord di Lanusei, in. L'allarme del market è scattato attorno alle 4 di stanotte e sul posto sono subito ...

Fallisce nella notte undei ladri al discount Eurospin nella circonvallazione nord di Lanusei, in Ogliastra. L'allarme del market è scattato attorno alle 4 di stanotte e sul posto sono subito arrivati i vigilantes e ...Napoli, anche il Bayern Monaco lancia l'a Osimhen. Nel frattempo il numero delle ... Tutte le big di Premier, il PSG ed ora anche il Bayernl'attaccante con ingaggio da capogiro e per il ...I russi continuano il loroa Khromovo. L'esercito ucraino sta contrattaccando nella zona di ... Le unità ucrainedi contrattaccare. Non avendo avuto successo sui fronti, i nazisti ...

Fallisce nella notte un assalto dei ladri al discount Eurospin nella circonvallazione nord di Lanusei, in Ogliastra. L'allarme del market è scattato attorno alle 4 di stanotte e sul posto sono subito ...Dopo aver fatto crollare una parete sono stati costretti a una precipitosa fuga. Il mezzo da lavoro era stato rubato poco prima in un vicino cantiere ...