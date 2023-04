Tennis: Torneo Montecarlo. Berrettini si qualifica per gli ottavi (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il romano piega in tre set Cerundolo e si appresta a sfidare Rune Montecarlo (MONACO) - Matteo Berrettini si qualifica per gli ottavi di finale del "Rolex Monte - Carlo Masters", terzo Masters 1000 ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il romano piega in tre set Cerundolo e si appresta a sfidare Rune(MONACO) - Matteosiper glidi finale del "Rolex Monte - Carlo Masters", terzo Masters 1000 ...

