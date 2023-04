Temptation Island, Oriele e Donnalisi nel cast? La decisione di Maria (Di mercoledì 12 aprile 2023) Negli ultimi giorni su Canale 5 sta andando in onda lo spot della nuova edizione di Temptation Island, che torna dopo un anno di pausa. Sui social hanno iniziato a circolare dei rumor sulla presunta partecipazione di due coppie celebri, quelle nate al GF Vip 7, gli Oriele (Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro) e i Donnalisi (Antonella Fiordelisi e Edoardo DonnaMaria). In realtà nel reality del gruppo Fascino pare non ci saranno personaggi noti. Maria De Filippi e gli autori avrebbero deciso di restare fedeli al format originale, reclutando solo coppie di persone comuni, questo almeno è quello che riporta il settimanale Chi. “I Donnalisi non tentano. Maria De Filippi riaccende i falò di Temptation Island, ma sarà fedele ... Leggi su biccy (Di mercoledì 12 aprile 2023) Negli ultimi giorni su Canale 5 sta andando in onda lo spot della nuova edizione di, che torna dopo un anno di pausa. Sui social hanno iniziato a circolare dei rumor sulla presunta partecipazione di due coppie celebri, quelle nate al GF Vip 7, gli(Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro) e i(Antonella Fiordelisi e Edoardo Donna). In realtà nel reality del gruppo Fascino pare non ci saranno personaggi noti.De Filippi e gli autori avrebbero deciso di restare fedeli al format originale, reclutando solo coppie di persone comuni, questo almeno è quello che riporta il settimanale Chi. “Inon tentano.De Filippi riaccende i falò di, ma sarà fedele ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... toxxxic_blu : No raga io soraya e salatino il piagnone a temptation island non li voglio . Piena della sua faccia, di vederlo pre… - blogtivvu : Antonella e Edoardo a Temptation Island dopo il GF Vip? La decisione di Maria De Filippi sui Donnalisi - M_Ferrari327 : @thesnitchGF Ah che avessero problemi di sordi l'avevamo già capito dai tempi di Temptation Island... Che li impiegassero meglio. - angelica9_6 : armando incarnato a temptation island l'isola dei famosi e il gfvip il mio sogno TI PREGO PIERSILVIO - SagazioMaria : @dicoleparolacce Io ero estremamente convinta che non avessero partecipato?? Non hanno bisogno di questo .. Temptation Island. #donnalisi -