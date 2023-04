Temptation Island, niente reality per le coppie del Grande Fratello Vip (Di mercoledì 12 aprile 2023) Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi non saranno nel cast. Il motivo? Il programma sarà «fedele al format consueto e non inserirà coppie celebri in questa nuova edizione del reality» Leggi su vanityfair (Di mercoledì 12 aprile 2023) Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi non saranno nel cast. Il motivo? Il programma sarà «fedele al format consueto e non inseriràcelebri in questa nuova edizione del

